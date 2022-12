Ad Avellino l'aperitivo di Natale con strade chiuse al traffici fino alle 2 In arrivo il provvedimento anti caos per le festività natalizie

Per la vigilia di Natale e Capodanno tornano le ztl nel centro storico e nelle zone della movida ad Avellino. Dai Cappuccini a via Matteotti, via Mancini, e il centro storico, traffico vietato alle auto dalla mattina alla sera per la vigilia con apposita ordinanza per il divieto di somministrazione di bevande in vetro.

L’amministrazione comunale guidata da Gianluca Festa ha preparato un piano anti caos per le feste.

La ztl al Centro storico dalle 11 alle 2 di notte

Il centro storico sarà chiuso al traffico il 24 e il 31 dicembre dalle ore 11 del mttino alle 2 di notte, e i sette varchi he abbiamo visto durante l'estate saranno riproposti. Ovviamente il nodo parcheggi si ripresenterà, ma si stanno predisponendo le aree di sosta. L'idea è quella di incentivare la passeggiata e di invitare le persone, almeno quelle che vivono in centro, a posare l'auto.