La messa di Natale al Santuario di Montevergine in diretta tv su Otto Channel La celebrazione alle ore 11 di domenica 25 dicembre officiata dall'Abate Riccardo Guariglia

Otto Channel trasmetterà domani in diretta tv la messa di Natale dal Santuario di Montevergine. La celebrazione, officiata dall'Abate di Montevergine monsignor Riccardo Guariglia, avrà inizio alle ore 11.

Proprio Montevergine in questa fase si appresta ad organizzare le celebrazioni dei 900 anni dalla fondazione del Santuario.

L’intera comunità benedettina, supportata dall’amministrazione comunale di Mercogliano e dall’associazionismo locale è già in azione. Al Vaticano è stata chiesta l’autorizzazione per il riconoscimento dell’anno giubilare. In attesa di avere la conferma della presenza di Papa Francesco, la certezza è che ad aprire l’anno di festa a Montevergine sarà, il prossimo 28 maggio, il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.