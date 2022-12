Il Natale di Festa: "Boom di presenze e strade piene, ora un grande 2023" Il primo cittadino in piazza tra la sua gente traccia un bilancio e apre nuove prospettive

In piazza il concerto dei Fixx, lungo il Corso e tra i mercatini di Natale un brulicare di persone, anche turisti e persone arrivate da fuori provincia.

Verso le 19.30 arriva in piazza il sindaco Gianluca Festa. Il primo cittadino si guarda intorno e non può far altro che apprezzare. In tanti lo fermano e si complimentano per una città rianimata, almeno in queste feste.Si ferma per qualche battuta con noi, a cominciare da un bilancio degli ultimi mesi. .

“E’ stato un anno positivissimo e ancora ci aspettano grandi cose nel 2023. Avremo una città migliore con l’Università e più pulita con la nuova società dei rifiuti. Sono sicuro che rilanceremo ulteriormente la nostra immagine”.

Sulle polemiche e il caos traffico della Vigilia. “Vuol dire che c’era tanta gente in strada, contenta, e qualche disagio è sopportabile. Abbiamo dato fiato agli esercizi commerciali e incentivato le passeggiate a piedi”.

Qualcuno ha storto il naso anche per la chiusura fino al 27 del Villaggio di Babbo Natale in piazza Kennedy. “babbo Natale si è preso due giorni per consegnare i regali – scherza Festa – ma già da questa settimana allestiremo anche il Villaggio della Befana. Ci sono ancora dieci giorni di festa e Avellino vuole viverli intensamente”.