A Grottaminarda la tombolata solidale di Santo Stefano Il ricavato andrà devoluto alla Caritas

Questa sera a Grottaminarda c'è la “Tombolata Solidale di Natale”. Un'iniziativa finalizzata al divertimento della comunità ma anche a raccogliere fondi per la Caritas, visto il difficile periodo per molte famiglie bisognose di aiuto economico.

L'appuntamento é alle ore 20.30 presso l'Auditorium in via Francesco Flammia, ma per partecipare è necessario prenotare.

La "Tombolata Solidale" è a cura della Pubblica Assistenza Grottaminarda, della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e del gruppo di lavoro per gli eventi natalizi, con il patrocinio della Provincia di Avellino, "Sistema Irpina" e rientra nell'ambito del programma di manifestazioni "Natale Insieme" promosso dal Comune di Grottaminarda, Assessorato agli Eventi.

La serata sarà presentata da Enzo Costanza, dunque ci sarà da divertirsi.

Come si partecipa alla tombolata di Natale

Durante la manifestazione si svolgeranno 4 tombolate.

I premi in palio per le prime 3 estrazioni saranno offerti dagli esercenti locali. Costo di ogni cartella 2 euro.

L’ultima tombolata prevede come premio una Play Station 5 completa di "Joypad" e "FIFA23". Costo di ogni cartella 5 euro.

Nel caso in cui risultassero 2 o più cartelle vincenti, il premio sarà diviso in parti uguali tramite buono acquisto da spendere presso il negozio Speedy Cell.

Come detto l’intero ricavato dalla vendita delle cartelle sarà devoluto alla Caritas Diocesana.