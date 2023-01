Avellino, fiocco rosa alla Malzoni: è Giorgia la prima nata del 2023 La piccola per 2 chili e 530 grammi è nata 4 minuti dopo la mezzanotte nella clinica di viale Italia

Si chiama Giorgia la prima nata del 2023 alla clinica Malzoni di Avellino. La piccola è venuta alla luce quattro minuti dopo la mezzanotte del primo gennaio, nel reparto guidato dalla dottoressa Annamaria Malzoni. È stato il dottore Gianmarco Miele a fare nascere la piccola, assistito dal dottore anestesista Gabriele Pascale e le ostetriche Sofia Lamberti e Mariangela Cucciniello. Giorgia pesa 2 chili e 530 grammi sta bene, ed è stata accolta con tanto calore e affetto dal personale della clinica di viale Italia. Gioia immensa per mamma Vincenza e papà Gerardo. Super lavoro per medici e sanitari in queste prime ore del nuovo anno, infatti, esattamente a mezzanotte e 44 minuti c'è stato anche un secondo fiocco rosa in clinica. 44 minuti dopo la mezzanotte è nata Raquel. La piccola pesa 3 chili e venti grammi. Gioia infinita per mamma Valentina e papà Umberto.

Ma la notte di Capodanno è davvero nel segno della buona speranza alla Malzoni.

All' 01:58 è nata Maria Carmela, con taglio cesareo a 37 settimane. La piccola pesa 2 kg 110 e ha portato con il nuovo anno tanta felicità per mamma Teresa e papà Gennaro.