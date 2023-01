Scomparsa Salzarulo, Petracca: "Resterà viva sua passione per territorio" Il consigliere regionale: "Da lui grandi progettualità e sperimentazioni"

Sono molto addolorato per la scomparsa di Mario Salzarulo, una scomparsa improvvisa e che lascia senza fiato date le circostanze in cui si è verificata. Mario aveva ancora molto da dire e molto da dare al nostro territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca.

“Di lui resteranno vivi la passione e l’amore per la sua Alta Irpinia – aggiunge Petracca – per la quale tanto ha fatto negli ultimi decenni mettendo in campo progettualità di pregio, spesso frutto di vere e proprie sperimentazioni, segnale di un desiderio di ricerca, a conferma di un pensiero mai casuale, ma sempre calato nelle nostre dinamiche territoriali. Mancherà all’Irpinia, ma il suo impegno resterà fisso nella memoria di ciascuno di noi”.