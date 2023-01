Morte Salzarulo, Maraia: "Irpinia perde un simbolo di impegno civico" La nota dell'ex parlamentare avellinese

Ho appreso del grave incidente stradale sull’Ofantina in cui è rimasto vittima Mario Salzarulo, grande simbolo dell’impegno civico in Irpinia. Un uomo di cultura molto impegnato politicamente, come mio padre, con cui ha condiviso numerose battaglie. E’ stato anche un professore e fu membro della commissione del mio esame di maturità all’epoca. Inoltre ha

avuto un ruolo in tutta la disamina dei fondi del terremoto dell’Irpinia dell’80 che erano residuati; tutto il dossier è confluito poi all’interno di un emendamento a mia prima firma in Legge di Bilancio che sbloccava quasi 400 milioni di euro di fondi residui in Banca d’Italia e che venivano destinati ai comuni per completare la ricostruzione post terremoto. Mi stringo al dolore dei familiari, e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo; l’Irpinia oggi perde un uomo colto e di spessore che ha dato tanto per la ripresa e lo sviluppo del nostro territorio.