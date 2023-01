Alta capacità Napoli-Bari: è arrivata nella notte la talpa dell'Irpinia All'appello mancavano le due teste frese, la prima destinata a Grottaminarda e la seconda ad Apice

Ferme da un anno al porto di Barletta, provenienti dalla Cina in attesa di studiare modalità di trasporto e percorsi per poter giungere in maniera agevole e sicura ad Ariano Irpino ed Apice sono finalmente partite. Si tratta delle restanti parti delle due talpe che avranno il compio di perforare le gallerie. All'appello mancavano le due teste frese composte complessivamente da quattro pezzi.

La prima è giunta a destinazione tra non poche difficoltà questa notte al casello autostradale di Grottaminarda, da Candela scortata dagli uomini della polstrada diretti dal comandante Armando Mirra.

Un'operazione che ha visto l'impiego di più uomini e mezzi, fino a raggiungere il cantiere della costruenda stazione Hirpinia.

La settimana prossima il secondo round e via via tutte le componenti da montare. Chiusa l'autostrada per consentire il trasporto eccezionale. Traffico dirottato lungo la statale 90 delle puglie senza grossi disagi.

La Napoli-Bari è considerata una delle più importanti opere pubbliche in costruzione in Italia.

Con una linea doppio binario da realizzare di 121 km, nove nuove gallerie della lunghezza complessiva di 63 km, e 25 viadotti della lunghezza complessiva di 11,7 km. 14 le nuove stazioni. Un intervento diviso in nove lotti, di cui tre di essi già in funzione.

Oggi nel telegiornale delle ore 14.00 di Otto Channel, sul canale 16 del digitale terrestre le immagini esclusive girate nella notte, relative all'operazione talpa, che rappresenta senza dubbio un passo importante nella realizzazione della straordinaria opera tra le più imponenti in Italia.