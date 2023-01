Nevica in Irpinia: sindaci costretti a chiudere nuovamente le scuole La settimana comincia in bianco, nuovo stop alle lezioni a causa del maltempo

Si stanno succedendo una dopo l'altra le ordinanze da parte dei sindaci dei vari comuni nelle aree interne. Da Bisaccia ad Ariano Irpino, ed altre realtà della provincia come Nusco, Guardia Lombardi e Vallata.

Dalla serata di ieri la neve continua a cadere con insistenza rendendo difficile la situazione soprattutto nelle zone rurali interessate dal trasporto pubblico alunni. Decisione inevitabile ovunque.

L'ordinanza del sindaco Enrico Franza ad Ariano Irpino

"Visto il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche come previsto dal bollettino meteorologico regionale acquisito al protocollo dell’ente n. 1723 del 22/01/2023, rilevato, quindi, che il persistere di tali condizioni meteorologiche potrebbero determinare disagio alla transitabilità e alla circolazione delle strade, determinando condizioni di pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità, ritenuto, pertanto, che al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, a prorogare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 23 gennaio 2023."