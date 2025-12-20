Dalle competenze alla riforma: agronomi e forestali protagonisti ad Ariano Roberto Salvante: "Costruiamo insieme una professione sempre più forte e partecipata"

Ad Ariano Irpino si è tenuto un importante incontro dal titolo: "La professione del dottore agronomo e dottore forestale: dalle competenze alla riforma delle professioni".

"Il convegno è stato un momento di confronto con gli iscritti sull’importanza del ruolo e delle competenze della nostra categoria professionale anche alla luce degli emendamenti al disegno di Legge n° 1663 delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali”, spiega Roberto Salvante, presidente dell'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Avellino.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali dei consiglieri dell’Odsaf Avellino, seguiti dall’intervento del consigliere nazionale Conaf Antonio Capone.

Il programma del convegno ha poi previsto gli interventi di Giovanni Greco, consigliere nazionale Conaf, che ha illustrato l’evoluzione della professione del dottore agronomo e del dottore forestale, Mauro Uniformi, presidente nazionale Conaf, che ha approfondito il tema del Ddl sulla riforma delle professioni.

“La partecipazione dei consiglieri e del presidente nazionale sottolinea il forte legame che da anni unisce l’Odf di Avellino con il Conaf - sottolinea il presidente Salvante -. Un rapporto che si basa sul dialogo e la collaborazione che intendiamo rendere sempre più stretto.

È stata anche l’occasione del primo incontro ufficiale con gli iscritti dopo le recenti votazioni. Il consiglio ha potuto presentarsi agli iscritti e relazionare sulle iniziative messe in campo in questi primi due mesi di attività. In particolare, la creazione dei gruppi di lavoro per aree tematiche, di interesse professionale, aperti agli iscritti”.

Ciascun gruppo di lavoro sarà coordinato dai seguenti consiglieri:

Forestazione: Salvatore Moscariello.

Ambiente ed ecologia: Antonietta Di Vincenzo.

Tutela della professione: Giuseppe Freda.

Psr e Csr: Luca Russo.

Agronomia: Valentina Bruno (Coltivazioni erbacee e zootecnia) e Ivan Rizzitelli (Produzioni arboree).

“L’iniziativa - rimarca il presidente Salvante - tende ad approfondire le tematiche e le problematiche che riguardano il nostro lavoro, coinvolgendo attivamente gli iscritti”.