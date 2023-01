Lutto a Contrada: è morto Michelino Oliviero. "Addio vicesindaco" Cordoglio sul web. Aveva 55 anni, paese in lutto . De Santis: lutto cittadino per i funerali

"Contrada non ha più il suo vicesindaco. Stamattina il carissimo Michelino Oliviero ha iniziato un nuovo viaggio, ponendo fine alle Sue sofferenze". Così Pasquale de Santis ricorda l'amico e vice Michelino Oliviero, morto dopo lunghe settimane di lotta per la vita. Il comune di Contrada piange il suo vicesindaco, morto dopo aver lottato a lungo. Il dolore e cordoglio corre sul web. Sono centinaia già i messaggi di vicinanza alla famiglia. Dipendente dell'Asl, lascia moglie e tre figli. Aveva solo 55 anni Michelino Oliviero, che in tanti ricordano sui social per le sue doti umane e professionali. "Sarà lutto cittadino in paese in occasione dei funerali" spiega De Santis. "Siamo addolorati per una morte così ingiusta - spiega-. Michelino era un politico appassionato, padre e marito amorevole, uomo disponibile con tutti. Non lo dineiticheremo mai".