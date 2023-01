Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico: attività addestrative ad Ariano Sinergia importante con l’associazione di protezione civile flumerese impegno e solidarietà

L’inizio del nuovo anno segna anche l’inizio di un nuovo ciclo di attività addestrative per il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Durante il fine settimana appena trascorso si è tenuta una sessione formativa della XIV delegazione speleologica del soccorso alpino e speleologico della Campania, organizzata e gestita dalla scuola regionale per tecnici di soccorso speleologico “Mario Mantio”

Il momento addestrativo si è tenuto ad Ariano Irpino a porte chiuse grazie alla preziosa sinergia con l’associazione di protezione civile flumerese impegno e solidarietà Odv guidata dal presidente Francesco Giacobbe che ha messo a disposizione, gli spazi della struttura, in comodato d’uso, nell’ex centro fieristico della Campania in Contrada Casone di proprietà della comunità montana ufita.

Lavorando in un locale coperto, i tecnici della XIV delegazione speleologica del Sas Campania, hanno potuto protrarre l’attività fino a ben oltre il tramonto, esercitandosi su argomenti quali:

catena di sicurezza, nodi (vincolo, giunzione, scorrevoli, autobloccanti), ancoraggi e attacchi, impostazione generale di un armo di soccorso e recupero; autosoccorso; contrappeso: recupero e calata; passaggio del nodo in corda singola, variazione di assetto della barella, simulazioni di recupero con le diverse tecniche (contrappeso, paranco, stendipanni), etc.

Durante questi due giorni, nel pieno rispetto delle normative anti-covid-19, gli istruttori hanno mostrato l’esecuzione delle tecniche e tutti i partecipanti hanno potuto cimentarsi nelle prove. Sono state allestite postazioni differenti a seconda dei livelli dei tecnici in formazione.

Sono stati due giorni intensi e ricchi, volti anche all’affiatamento della squadra che ha davvero dato il massimo, impegnandosi a fondo in tutte le attività proposte dagli istruttori. Pertanto, l’augurio per questo 2023 è che sia un anno proficuo per tutti i tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania.

Un ringraziamento, ovviamente viene rivolto all’associazione di protezione civile impegno e solidarietà Odv per la disponibilità e l’accoglienza dimostrata.