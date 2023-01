Avellino, Legambiente chiede al sindaco Festa una città plastic free Il presidente Di Gisi: "Ci vogliono provvedimenti coraggiosi"

Legambiente Avellino ha inviato al sindaco di Avellino ribadendo la necessità di una città Plastic Free. Le richieste sono quelle di "partire dal comune ed eliminando tutte le bottigliette di plastica che vengono consumate durante il consiglio comunale, di predisporre un regolamento quanto prima che inviti gli esercenti a usare i prodotti monouso non in plastica, semmai anche pubblicizzando quelli che sono i locali commerciali “virtuosi” tramite i canali pubblici e di una regolamentazione degli eventi. Tutti gli eventi sul territorio avellinese patrocinato dal comune devono essere obbligatoriamente plastic free. Solo in questo modo - conclude Legambiente - potremo dare un segnale importante e cambiare davvero le cose".