Guasti idrici a Melito Irpino: una condotta alternativa per bypassare la frana Annunciato un investimento pari a 300 mila euro da pare della regione Campania

Un investimento pari a 300 mila euro da pare della regione Campania per trasferire la condotta idrica dalla collina interessata dalla frana alla sede stradale.

Ad annunciare l'intervento è stato l'amministratore unico dell'alto calore servizi Michelangelo Ciarcia giunto ad Ariano Irpino dopo essere stato convocato dal sindaco Enrico Franza che a sua volta ha chiamato a raccolta gli amministratori dei comuni coinvolti in questa emergenza.

"Sarà un intervento straordinario di baypass, andremo a realizzare una condotta alternativa di circa un chilometro ma i tempi non saranno immediati. Ci vorrà qualche mese. E soprattutto, non sarà possibile intervenire in questo periodo piovoso dell'anno. Dobbiamo dare una risposta agli utenti e il nostro impegno ci sarà."

Un patto di sinergia e di unione mai come in questo momento indispensabile e fondamentale come auspicato in primis dal primo cittadino di Grottaminarda Marcantonio Spera.

Alla fine è stato redatto un documento, che nelle prossime ore verrà sottoscritto da tutti i sindaci e indirizzato al presidnte della regione Campania Vincenzo De Luca, al prefetto di Avellino Paola Spena e al presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane.