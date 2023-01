Da Avellino a Sanremo: BigMama duetterà con Elodie, sarà grande musica La rapper irpina sul palco più importante della canzone italiana

Da Avellino a Sanremo per portare la sua voce unica. Alla serata cover del Festival, quella del 10 febbraio, a duettare con Elodie sarà infatti BigMama, la rapper di origini irpine che ora vive e produce musica a Milano. Un duetto che si annuncia entusiasmante, emozionante, avvincente e imperdibile. L’artista duetterà sul palco dell’Ariston con Elodie nel Festival nella serata dedicata alle cover anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000 in programma venerdì 10 febbraio.

Le due artiste insieme sul palco

Le due artiste insieme canteranno “American woman”, un brano in inglese dunque, ma a quanto pare, la parte rap dell’ospite invitata da Elodie saranno delle barre in italiano scritte proprio da lei.

Marianna Mammona, il rap del no alle discriminazioni

Marianna Mammone, in arte Big Mama che è la traduzione inglese del suo cognome ma anche simbolo della sua forza e determinazione, è nata ad Avellino il 10 marzo del 2000 e, dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico nel capoluogo irpino, nel 2018 si è trasferita a Milano, dove le possibilità di fare musica ed entrare in contatto con le case discografiche sono notevolmente aumentate.BigMamma è nota ai più per aver partecipato al Concertone del Primo Maggio a Roma lo scorso anno. “Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono f!ga!”, ha urlato in diretta nazionale.Fa musica da quando è adolescente ma ha studiato da autodidatta: nessuno in famiglia è infatti un musicista.Icona del body positive, BigMama si chiama così perché è la “traduzione” del suo cognome Mammone.

Affascinata sin da giovanissima dalla cultura hip hop e dalla scrittura, ora è una rapper che scrive e canta contro le discriminazioni e l’omofobia. E al fianco di Elodie, salirà sul palco più importante della canzone italiana, quello dell'Ariston di Sanremo.