Lauro, Ciambriello: "Mai più bambini in carcere" L'appello del garante campano dei detenuti

Oggi nell’Istituto a custodia attenuata per detenute madri a Lauro, nell’Avellinese, dove attualmente sono ristrette 10 detenute e 11 bambini, il Garante Campano dei detenuti Samuele Ciambriello, accompagnato dal suo staff, dalla direttrice del carcere Concetta Felaco, ha promosso una giornata particolare .

La visita ha dato la possibilità di incontrare singolarmente, durante la mattinata, le detenute per farsi raccontare i loro problemi.

Poi c’ è stata la celebrazione eucaristica presieduta dal cappellano Don Vincenzo Miranda ed ancora l’organizzazione del pranzo offerto dal Garante e consumato tutti insieme, detenute, figli, volontari, personale educativo, agenti .

Dopo i dolci sono stati consegnati dei doni ai figli delle detenute tra cui il libro “favolette “ regalato al Garante per questi bambini dalla fondazione Giancarlo Siani.

All’uscita del carcere, così il Garante Campano Ciambriello

"Una giornata particolare dal valore non quantificabile. Favolette che ho regalato ai bambini è molto più di un libro di favole, è un libro magico per bambini a metà. Per bambini che non vivono la loro infanzia in un luogo ideale pieno di affetto e di servizi, di relazioni e di umanità.

Sono contento che la proposta di legge "mai più bambini in carcere" che era stata promossa nella scorsa legislatura da Paolo Siani , potrà essere di nuovo esaminata in questa legislatura avendo ottenuto in aula la deliberazione sull’urgenza. Occorre mettere fine a condizioni inaccettabili per bambini e bambine figli di detenuti".