Superenalotto, record ad Atripalda. "Dall'alba tutti qui a cercare i vincitori" Sei quote vendute tutte nel bar Paradiso di Atripalda. Il proprietario Coppola: oggi brinderemo

E’ caccia ai fortunati vincitori delle sei combinazioni del SuperEnalotto, vendute al Bar Paradiso di Atripalda, in provincia di Avellino. Vinti 371 milioni di euro in Italia. Sei le quote vendute nel bar irpino, che si assicura un record nel record.

Ecco la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23 La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. Quindi sono 24 gli euro che premiano l'Irpinia, grazie ai sei vincitori.

«Siamo stati tempestati di telefonate», racconta Mario Coppola proprietario del bar, che stamane alle cinque, come ogni giorno ha aperto il suo bar, per incontrare amici, clienti e curiosi che già dalle primissime ore del giorno lo stanno tempestando di domande e chiamate. Stamane nel bar non si parla d’altro, ma il telefono è iniziato a trillare senza tregua da ieri, per Mario Coppola e suo figlio Armando: «Siamo felicissimi, peraltro qualche anno fa nel nostro bar ci furono due vincite da 1 milione e 100mila euro, il tutto con giocate da 7 euro».

24 i milioni di euro vinti, con giocate da cinque euro in Irpinia. «Ieri i primi ad avvisarci sono stati i referenti del sindacato dei ricevitori. In genere, aprendo alle ore 5, per le otto chiudiamo Ma ieri sera abbiamo deciso di riaprire e festeggiare. E Altrettanto faremo oggi per condividere con tutti la festa». Una ondata di buona sorte quella che premia il bar atripaldese. “Ai vincitori auguriamo di realizzare i loro sogni” , spiegano Mario e Armando Coppola. “Oggi tutti vogliono vedere le schede delle combinazioni vincenti e c’è chi se l’è annota, perché sono sequenze di numeri storici per l’Irpinia. Non è la prima volta che qui si vince ma stavolta è diverso: parliamo di 24 milioni. Chi ha vinto? Non lo so, ma se non è qualcuno in paese è dei dintorni. Abbiamo clienti che vengono da Solofra, da Montoro. Oggi di sicuro faremo festa, siamo davvero contenti».

Da ieri sera in Italia, complessivamente, ci sono 90 nuovi milionari. “Mi auguro che realizzino i loro sogni e, perché no, magari riescano a fare anche qualcosa di bello, importante e necessario per la nostra società – spiega Coppola -. Mi emoziona pensare che ci siano tanti vincitori, è stato un sogno così alla portata di tutti”.

Il SuperEnalotto ha visto infatti cadere il jackpot dei record, distribuendo vincite per oltre 371 milioni di euro. Il 6 non veniva vinto da maggio del 2021 e durante questo periodo aveva accumulato la cifra che sarebbe diventata presto la più alta mai messa in palio in Europa. La sestina milionaria è stata la seguente: 1-38-47-52-56-66. Il precedente record apparteneva al 6 vinto ad agosto 2019 a Lodi, che permise ad un fortunato giocatore di incassare oltre 209 milioni di euro. E questa volta la dea bendata ha deciso di premiare più persone. Il super jackpot da 371 milioni è stato infatti vinto grazie alla Bacheca dei Sistemi di Sisal con il sistema chiamato «Una Buona Stella». “Si tratta di un servizio che permette ai ricevitori di offrire quote, ai propri clienti, di un sistema solitamente composto da numerose colonne e quindi difficilmente giocabile da una sola persona. Mi fa piacere spiegare che si tratta di un sistema democratico, quindi, che ha permesso a tante persone di agguantare la vittoria. -spiega Coppola –“. Le quote dello stesso sistema possono essere acquistate da qualsiasi ricevitoria in tutta Italia. In questo caso il sistema aveva un costo di 450 euro ed era stato diviso in 90 quote da 5 euro ognuna. I vincitori si sono quindi messi in tasca, giocando ognuno 5 euro, ben 4.123.704 euro a testa. Regina del super jackpot è stata la Campania dove sono finite ben 14 vincite milionarie, per un totale di oltre 57 milioni di euro. Sei quote tutte al Bar Paradiso sono state vendute, per un totale di 24,6 milioni di euro. “Queste sei persone possono essere davvero chiunque – spiega Coppola -. Il SueperEnalotto è un gioco che fa chiunque, una anziana, un imprenditore, un umo giovane o una signora adulta. Senza contare che il nostro bar è edicola, tabaccheria, ubicato in un luogo di passaggio, a pochi metri dallo svincolo autostradale, quindi potrebbero essere chiunque queste persone. Anche se è ovvio, ci auguriamo siano irpini, tutte persone del nostro territorio che possano realizzare i loro sogni”-.

Nella storia della provincia di Avellino, è la seconda supervincita subito dopo quella da 33 milioni di euro ad Ospedaletto nel 2008.

Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 14 vinciteseguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Le quote vincenti sono state acquistate a Sant’Antimo, Afragola e Piano di Sorrento in provincia di Napoli; in Campania anche ad Atripalda (Avellino) nella medesima ricevitoria dove già nel 2018 è stata venduta una quota vincente da 1,1 milioni e a Casal Velino (Salerno). Ma anche in Sicilia ci sono fortunati a Termini Imerese.