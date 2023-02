Festa grande al "Paradiso di Stelle", Atripalda brinda con il Superenalotto Armando Coppola: "Gioia per la nostra comunità ma non davvero idea chi abbia vinto"

371 milioni, la vincita più ricca di sempre al Superenalotto e Atripalda recita la parte del leone. E' lei la regina del jackpot dei record. Il montepremi spalmato in 90 schede da 5 euro ciascuna su tutto il territorio nazionale ma nel bar "Paradiso di Stelle" lungo via Appia sono state acquistate ben sei quote vincenti, ciascuna da circa 4,2 milioni di euro, per un totale di oltre 24 milioni.

Già dall'alba era scattata la grande festa nel bar tabacchi della famiglia Coppola che hanno festeggiato con un bel brindisi davanti alle telecamere accorse ad Atripalda. "La notizia ci è arrivata dal sindacato dei ricevitori – ci racconta Armando Coppola - Ci ha fatto grandissimo piacere, perché è bello che i soldi li prendano un po’ tutti e non una sola persona. Resta difficile, però, risalire ai fortunati che hanno giocato la schedina vincente".

"Questo è un bar di passaggio, siamo a un passo dal Raccordo autostradale con Salerno, si vendono ogni giorno centinaia di quote. Non abbiamo proprio idea di chi possa essere, speriamo solo che sia qualcuno a cui questi soldi servono e possa in parte contribuire anche al bene della comunità".

Al bar Paradiso di Stelle erano già state registrate altre vincite importanti in passato. "Nel 2018 sempre al Superenalotto avevamo vinto due quote da un milione e 180 mila euro, sempre con la Bacheca dei sistemi – ha aggiunto il titolare – ma certamente questa di oggi è la più importante.

Ieri mattina a condividere questa gioia con la famiglia Coppola anche il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo. “Dopo il Giro d'Italia Atripalda di nuovo alla ribalta della cronaca nazionale. Siamo entusiasti, speriamo sia qualcuno della nostra comunità. Ci riempirebbe davvero di gioia”.