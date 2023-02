Strade, Ricciardi: "Anas prosegua monitoraggio viadotto Fondo Valle Sele" Preoccupa la frana lungo la statale 691

Sono molto preoccupanti le immagini della frana che ha interessato una parte di terreno sottostante un viadotto situato al km 21,665 della statale 691 “Fondo Valle Sele” in provincia di Avellino.

Si tratta di un’arteria stradale di grande rilevanza per l’intero territorio, uno snodo strategico per la mobilità del comprensorio irpino. L’Anas dopo l’ispezione ha escluso problemi di stabilità, tuttavia ritengo vi sia la necessità di continuare a monitorare attentamente la situazione anche in considerazione del fatto che sono previste a breve ulteriori precipitazioni e che comunque ci troviamo nel pieno della stagione invernale.

Per questo oggi ho interrogato il Ministro Salvini: in particolare, ho chiesto di conoscere le iniziative che intende mettere in campo per il potenziamento del monitoraggio rispetto al movimento franoso in corso nonché per interventi di messa in sicurezza del citato viadotto con l’obiettivo di preservare la piena funzionalità della importantissima arteria costituita dalla Fondo Valle Sele. Il Ministero, nella risposta resa oggi alla Camera, ha dichiarato che, nella consapevolezza dell’importanza di questa arteria stradale, sensibilizzerà Anas affinché prosegua nell’attività di verifica prevista per garantire la sicurezza del viadotto interessato. Mi auguro che ciò avvenga. È del tutto evidente che la sicurezza dei cittadini deve essere assicurata in ogni modo.