Big Mama con la maglia della Salernitana, è polemica. La rapper irpina risponde L'artista: amo tutte le città della Campania. Non tifo per nessuna squadra e ho tutte le maglie

La polemica corre suo social e travolge un'artista irpina, additata per aver indossato la maglia della salernitana. Polemiche per un video su Tik Tok pubblicato da Big Mama, al secolo Marianna Mammone, giovane artista nata e cresciuta a San Michele di Serino in provincia di Avellino, recentemente apparsa anche al Festival di Sanremo durante la serata duetti con Elodie, che è stata bersagliata da alcune critiche, per aver indossato la maglia della Salernitana.

Il web si divide tra chi la accusa di aver “tradito” l’appartenenza all’Irpinia e chi invece la difende ricordando che Big Mama, per raggiungere il successo, è stata coraggiosa nell'andare lontano per raggiungere il successo.

La rapper ha risposto nei commenti al video affermando di amare tutte le città della Campania e dice “non tifo per nessuna squadra e amo tutte le città della Campania”.