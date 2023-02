Un eroe. Ermenegildo Rossi, quando il coraggio fece paura all'Italia Venerdì 3 marzo ad Avellino la presentazione del libro di Emanuele Merlino

"Sul volo Parigi-Roma del 24 aprile 2011 un passeggero prende in ostaggio una hostess per dirottare l'aereo verso Tripoli. Sarebbe una tragedia se non intervenisse il capocabina Ermenegildo Rossi. Per questo atto eroico ottiene la medaglia d'oro al merito civile. Tutto bene? Purtroppo no.

Una storia incredibile che merita di essere conosciuta e raccontata agli italiani, soprattutto alle giovani generazioni.

In un tempo difficile come quello che siamo chiamati a vivere, riscoprire valori ed eroi positivi è necessario per ricordarci chi siamo e per essere all'altezza delle sfide che abbiamo davanti".

E' la prefazione di Giorgia Meloni del libro di Emanuele Merlino: "Un Eroe, quando il coraggio fece paura all'Italia". L'evento di presentazione, moderato dal giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Otto Channel Tv Canale 16 si terrà venerdì 3 marzo alle ore 17.00 al circolo della stampa di Avellino.

Il programma

Saluti iniziali da parte del sindaco di Avellino Gianluca Festa, seguiranno quelli di Costantino Vassiliadis segretario Ugl Utl Avellino. Intervengono affidati ad Emanuele Merlino autore ed Ermenegildo Rossi medaglia d'oro al merito civile.