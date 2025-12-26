Bari-Avellino: l'itinerario per la tifoseria biancoverde Domani (ore 19.30) la sfida al "San Nicola" per la diciottesima giornata di Serie B

L'Unione Sportiva Avellino ha reso noto l'itinerario indicato per la tifoseria biancoverde nella trasferta di Bari con il match in programma domani (ore 19.30) al "San Nicola". I supporter raggiungeranno l'area di servizio Bisceglie Dolmen Ovest per il raduno fissato alle 16.30. Da lì saranno scortati fino al parcheggio del settore ospiti dell'impianto sportivo barese con tariffe parcheggi per auto, minivan e pullman.

Il comunicato ufficiale

"L’ U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Bari - Avellino valida per la diciottesima giornata del campionato di serie BKT 2025/2026, i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare al settore ospiti dello stadio "San Nicola": percorrere l’autostrada A14 in direzione Bari fino all’area di servizio Bisceglie Dolmen Ovest (km 644 dell’A14 direzione Bari). Il raduno è previsto entro le ore 16.30. Da qui i tifosi saranno scortati fino al parcheggio del Settore Ospiti dello Stadio San Nicola. Si informa che i parcheggi dello stadio sono a pagamento con le seguenti tariffe: auto 3 euro, mini Van 9 euro, pullman 12 euro".