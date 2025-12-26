Camminando nel presepe lungo la via Francigena a Casalbore: che meraviglia Lo scenario paesaggistico tra i più belli e suggestivi in Campania è quello di Santa Maria dei Bossi

Un presepe da incanto quello realizzato nella Valle del Miscano, lungo la via Francigena a Casalbore dove la storia si mescola con il fascino della natura.

La location

Lo scenario paesaggistico tra i più belli e suggestivi nell'itinerario dei presepi in Campania è quello di Santa Maria dei Bossi. Le immagini spettacolari di Antonio Chiuchiolo parlano da sole. Un allestimento variegato ricco di personaggi, frutto di un intenso e meticoloso lavoro da parte dell'Asd La Morgia. Sarà possibile immergersi in questa affascinante atmosfera natalizia, con ingresso gratuito, fino al prossimo 8 gennaio 2026.

La storia:

La manifestazione “Camminando nel presepe” nasce nel 2017 in contrada Santa Maria, a Casalbore. Ogni anno qui si svolgono i festeggiamenti in onore della Madonna di Santa Maria dei Bossi, la cui statua è posta in una cappella molto antica, costruita in stile romanico, sui ruderi di un antico monumento funerario di epoca romana, circondata da un fitto bosco di querce, anche secolari, cerri, olmi e cespugli di bosso.

Il gruppo che organizza questa festa e il parroco Padre Lorenzo Mastrocinque decisero di rimettere in sesto il bosco e di predisporvi un percorso volto a rivalutare artisticamente e storicamente il luogo.

Un sogno diventato realtà

Padre Lorenzo desiderò poi donare due statue: una raffigurante la Madonna di Lourdes e un’altra Bernadette. Il percorso venne così adibito al raggiungimento di esse, poste su un’altura.

La bellezza della vegetazione circostante la cappella, ha fatto pensare alla possibilità di allestire un presepe "originale" che potesse rappresentare un’occasione di aggregazione sociale e spirituale.

L'emozione

Ad oggi il presepe festeggia il suo ottavo anno di apertura e conta di proseguire così nel tempo, con altre novità.

L'invito a visitare il presepe

"Il presepe resterà aperto fino all’8 gennaio, tutte le sere e vi invitiamo a visitarlo per vivere fino in fondo la magia del Natale".