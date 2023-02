Scuole sicure, la Provincia di Avellino presenta investimenti per 60 milioni Previsto l'abbattimento e la ricostruzione dell'Imbriani e del De Luca

Un masterplan per l'edilizia scolastica in provincia di Avellino per rendere gli istituti più sicuri e al passo con i tempi.

Lo ha presentato l'ente Provincia a margine dell'inaugurazione del nuovo auditorium del Guido Dorso, una splendida sala con 300 posti e che sarà anche al servizio della comunità. 60 milioni di euro per lavori che riguarderanno scuole del capoluogo, Atripalda, Montoro e il Palazzo della Cultura.

Previsto l'abbattimento e la ricostruzione dell'Imbriani e del De Luca interventi che comporteranno un valzer per gli studenti ma Buonopane assicura che non ci saranno particolari disagi.

“Nel masterplan da 60 milioni di euro, di cui 45 allo stato dell’arte e molti altri interventi in fase di progettazione, in programma anche la demolizione e la ricostruzione di due plessi scolastici "di cui gli uffici tecnici hanno già previsto soluzioni, per scongiurare - sottolinea Buonopane - il pericolo dello spezzatino di cui si era già parlato lo scorso anno".

“Oggi il battesimo ufficiale dopo un mese dalla mia delega - ha dichiarato invece il consiglierecon delega all'edilizia scolastica Francesco Mazzariello - 45 milioni di euro, su un totale di 60, che stiamo investendo in attività per realizzare scuole più sicure, ma che soprattutto guardino al futuro. La nostra idea è quella di una scuola che somigli più a un campus e che non sia un mondo chiuso, ma più inclusivo".

E intanto all'Istituto Regina Margherita è stato presentato il progetto “Educare lo sguardo” realizzato sotto l’egida dei Ministeri dell’Istruzione, dei beni Culturali e del Turismo. L'obiettivo è Favorire l'apprendimento del linguaggio cinematografico, degli audiovisivi e potenziare la creatività degli alunni.