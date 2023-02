Da Mirabella Eclano a Frascati: studenti dell'Aeclanum a lezioni di fisica Ricerca e tecnologia: Irpinia protagonista

Le classi: VB del liceo scientifico ordinario, VC e VD del liceo scientifico scienze applicate dell’istituto superiore “Aeclanum” di Mirabella Eclano diretto da Catia Capasso hanno partecipato alla visita di istruzione tenutasi a Frascati presso i laboratori di fisica.

Nella mattinata gli alunni insieme ai docenti accompagnatori Pierluigi Marzullo, Francesca Modano e Michele Sisto hanno visitato le varie strutture presenti, ripercorrendo attraverso le informazioni della guida, le varie fasi delle attività di ricerca che i laboratori svolgono.

Presso i laboratori nazionali di Frascati, a partire dalla metà degli anni ’50 con la realizzazione di un elettrosincrotrone, si sono concentrate le competenze italiane di fisica degli acceleratori e nel 1960, con la realizzazione dell’anello di accumulazione AdA, si è posta una delle pietre miliari nella storia della fisica subnucleare, segnando l’inizio di una nuova fase di ricerche che è stata e rimane una delle più fruttuose per ampliare e consolidare la nostra conoscenza delle strutture ultime della natura: le ricerche basate sugli urti di materia ed antimateria.

Adone negli anni ’70 e DAΦNE, attualmente in funzione ai Lnf, rappresentano quella che è stata chiamata “via italiana alla fisica subnucleare”.

Sono stati inoltre realizzati dei rivelatori pionieristici quali tubi a streamer, la più grande camera a drift, rivelatori a Gem, etc.

La comunità scientifica dei Lnf è inoltre attualmente impegnata in collaborazioni internazionali al Cern di Ginevra, negli Stati Uniti, in Germania, in Cina e negli altri laboratori dell’Infn.

E’ la presenza di un programma di ricerca scientifica e tecnologica di altissima qualità che permette al laboratorio di crescere, attirare e addestrare le nuove generazioni alla ricerca.