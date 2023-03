Avellino, svolta reddito di cittadinanza: percettori al lavoro in villa comunale Rivoluzione anti vandali: 12 percettori del reddito impegnati nella guardiana a via Colombo

I percettori del reddito di cittadinanza impiegati nel servizio di guardiania di parchi, bagni pubblici e strutture. Rivoluzione sicurezza e decoro ad Avellino. 12 i primi percettori che saranno impegnati a breve nel controllo della villa comunale di Via Colombo, ma presto arriveranno nuove forze per il controllo di altre zone del capoluogo troppo spesso finite nel mirino dei vandali. Da mattina a sera i percettori del reddito, dunque, saranno impegnati nella vigilanza e tutela del bene comune. “Una importante soluzione - spiega l’assessore Negrone -. Siamo indignati per quanto accaduto in città e vogliamo dare un segnale forte. I raid vandalici hanno scandito il passare dei mesi, atti vergognosi e inaccettabili. Oltre all’arrivo di questo servizio, ci saranno anche giostre nuove nei parchi, anche a misura di diversamente abili, come proprio nella villa comunale di Via Colombo.

Le giostrine per i più piccoli nei parchi verdi della nostra città ci stanno particolarmente a cuore. Ieri, il personale incaricato dal Comune di Avellino ha sistemato una delle due torrette dello scivolo di Parco Manganelli, tanto apprezzato dai nostri bimbi, che ora è come nuovo. Abbiamo anche ordinato nuove giostrine, destinate ai diversamente abili, per la Villa comunale di via Colombo.

A via Pompilio Barra, invece, sono stati da poco sistemati un nuovo scivolo e le altalene. L’Amministrazione è attenta, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte, contro gli atti vandalici e il mancato rispetto di ciò che appartiene alla collettività.

Avellino è Comunità - conclude Negrone”.