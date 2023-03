Crisi Sidigas, Vassiliadis (Ugl): "Non si giochi sulla pelle dei lavoratori" Nessuna certezza dopo mesi di trattative, il sindacato: "Siamo indignati"

"Dopo mesi di trattative e false speranze i lavoratori della Sidigas Spa ed i lavoratori della Servizi Integrati S.r.l. sono stati condotti lentamente in un vicolo 'cieco', nessuna scelta o certezza per loro. Sembra una vera e propria presa in giro a cui ci opponiamo con forza".

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino "siamo indignati e durante l'incontro con il management abbiamo espresso la nostra profonda contrarietà anche in merito all'applicazione della Cigo e della Cigs che, non avverrà secondo rotazione, ma coinvolgerà solo una parte dei lavoratori escludendo dalla cassa le varie figure apicali aziendali. Pretendiamo dei chiarimenti a riguardo ed ovviamente un cambio di rotta. Ma -prosegue il sindacalista - vorrei capire come mai si è dileguata nel nulla la cessione di ramo d’azienda tanto decantata nei mesi scorsi? Sarebbero tanti i quesiti che ci poniamo da tempo e, che oggi, aumentano di fronte a tali scelte aziendali. Siamo pronti ad un nuovo incontro - conclude - con la speranza di avere risposte più chiare. Da questo momento in poi le tante parole e rassicurazioni non servono, abbiamo bisogno di fatti e di tutele per tutti i lavoratori".