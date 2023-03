Clima. studenti in piazza: "Energia pulita e rinnovabili diventino le priorità" Corteo di Legambiente e attivisti: "Il tempo per salvare il pianeta sta finendo"

Anche ad Avellino sono tornati in piazza gli attivisti di Fridays for Future e Legambiente per rinnovare le loro richieste per il clima.

"Energia pulita e fonti rinnovabili diventino le priorità per i governi mondiali. Sono ormai quattro anni che scendiamo in piazza ma poco o nulla è stato fatto per salvare il pianeta".

Legambiente: "Le rinnovabili per salvare il pianeta"

Il corteo di attivisti e studenti si è snodato dal piazzale del Tribunale fino a Piazza Libertà. Successivamente una delegazione dei manifestanti ha raggiunto Palazzo di Città per incontrare il sindaco Festa e ribadire le loro ragioni.

La richiesta a Festa: "Città plastic-free"

“Questa città è ancora lontana dall'essere plastic-free, passi in avanti non ci sono stati. Siamo in piazza – dichiara Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino - per dire che l'emergenza climatica galoppa più veloce di noi, che non siamo capaci di inseguirla e prevenirla con una transizione ecologica progettata".

"Per un cambiamento effettivo e per combattere la crisi climatica – gli fa eco Anna Boccuti, coordinatrice dell'Unione degli Studenti e responsabile Fridays for Future - occorrono azioni concrete. Non si può soltanto parlare di transizione energetica. Il tempo a nostra disposizione sta scadendo".