Avellino, il Comune pubblica il bando per il canile Appalto da 200.000 euro, servizio da erogare per tre anni

Una struttura dedicata al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani vaganti sul territorio cittadino. Il Comune ha pubblicato il bando per il canile di Avellino. L'appalto vale 200.000 euro e il servizio dovrà essere erogato per 3 anni. Per partecipare, gli operatori del settore dovranno possedere stringenti requisiti qualitativi. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 27 marzo.