"Insieme per Avellino e l’Irpinia" chiede la navetta per la TAV di Afragola Il nodo trasporti continua a penalizzare il territorio

Il movimento "Insieme per Avellino e l’Irpinia" e l’associazione "Svimar", ad una settimana dagli ultimi accadimenti giudiziari con il sequestro del cantiere dell’elettrificazione della linea ferroviaria Salerno-Avellino-Benevento nel territorio di Tufo, rimarcano ulteriormente la necessità di invitare le amministrazioni locali, in particolare Avellino, Mercogliano, Atripalda, Ospedaletto d’Alpinolo e Monteforte Irpino, a chiedere un servizio di navetta per l’Alta Velocità (stazione di Afragola) in coincidenza dei principali treni per Roma (almeno un bus all’ora) a causa della penalizzazione dovuta alla chiusura della stazione del capoluogo ed alla soppressione di tutti i treni.