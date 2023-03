Avellino e la Metro leggera, Festa: "A giorni ci sarà la messa in esercizio" E sulle minacce: "Sono la conferma che stiamo andando nella direzione giusta"

Metro leggera ad Avellino, a giorni si parte. L'annuncio del sindaco Festa che ha parlato a margine dell'incontro con gli studenti dopo la manifestazione, anche ad Avellino, per il clima in cui hanno ribadito le loro richieste per politiche green.

Tra queste c'è anche il progetto a basso impatto ambientale proprio della metro leggera. “Siamo all'ultimo chilo-metro, scherza Festa - Manca poco per la messa in esercizio. Abbiamo raccolto la documentazione ed inviato la relazione conclusiva al Ministero, ora il Comune è in attesa del nulla osta per l'entrata in funzione. Per come abbiamo ereditato questa situazione e per il grande rischio di dover restituire più di 20 milioni all'Europa – ha proseguito - devo dire che abbiamo affrontato in maniera molto determinata la questione e siamo arrivati a una soluzione".

Festa è tornato anche sulle minacce nei suoi confronti apparse sui muri dell'Ufficio Anagrafe. “Devo dire che è un po' strano ma è la conferma che stiamo facendo bene. Questa amministrazione è dalla parte della legalità e della trasparenza . Ringrazio tutti, soprattutto il Prefetto e il Questore, che mi hanno manifestato immediatamente solidarietà. Non ho idea a cosa possa essere legato questo gesto ma poco importa, io vado avanti".