Tragedia di Cutro, Cgil Avellino: "Piantedosi e Salvini diano le dimissioni" Presidio delle associazioni davanti la Prefettura contro le politiche del Governo

“Dimissioni di Piantedosi e Salvini e no alla cittadinanza onoraria che il Comune di Avellino vorrebbe conferire al ministro dell'interno”.

E' precisa la richiesta del segretario Cgil Franco Fiordellisi a margine della manifestazione promossa dalla rete di associazioni contro le politiche del Governo Meloni in materia di immigrazione. “E' assurdo usare parole come carico residuale o pensare che questi disperati partano per sfizio, è assolutamente inaccettabile”.

I manifestanti in presidio davanti la Prefettura hanno chiesto le dimissioni del ministro Piantedosi, in quanto "responsabile politico" dei mancati soccorsi dopo la tragedia di Cutro e ancora di più sotto accusa dopo le frasi pronunciate poche ore dopo quella sciagura.

“Il vero tema è fermare chi parte – la difesa affidata a Gianfranco Rotondi – Penso sia stato travisato il pensiero di Piantedosi”.

Ma le polemiche montano sempre di più. Houssein arriva dal Senegal. C'era anche lui e altri immigrati in piazza. "Ma quale irresponsabilità, siamo solo disperati che qui in Italia cercano una vita migliore”.

In campo anche la chiesa ed esponenti della politica. Non possiamo essere indifferenti a queste continue tragedie – l'atto di denuncia di Carlo Mele, direttore Caritas e Vincenzo Ciampi, consigliere regionale 5 Stelle – ci portiamo sulla coscienza queste persone che perdono la vita in mare”.