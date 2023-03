Avellino, caos parcheggi residenti: a via Pironti vincono gli "abusivi" Strisce blu riservate agli abbonati puntualmente occupate: ma i "vigilini" non si vedono...

Caos parcheggi residenti ad Avellino. Nuova puntata.

Non c'è solo il caso di via Malta, traversa della chiesa del Rosario dove da tre mesi la ztl è stata cancellata senza fornire alcuna spiegazione da parte del comune. Proteste e denunce ci arrivano anche dagli abitanti di via Pironti: qui altro paradosso. I residenti pagano l'abbonamento ma non trovano il parcheggio nelle strisce blu a loro riservate. Motivo: automobilisti "abusivi" occupano i posti e nessun vigilino dell'Acs viene mai a verificare la situazione e a multare chi occupa senza titolo il posto riservato ai residenti.

Ormai in città la gestione dei parcheggi nelle strisce blu è diventata una giungla nella quale ognuno cerca di farsi giustizia da solo. La Prefettura farebbe bene ad accendere un faro su quanto sta accadendo visto che in altre realtà della nostra regione per un parcheggio si è arrivati anche a tragiche conseguenze.