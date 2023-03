Avellino, il 118 si riorganizza: nuova sede e nuovo algoritmo per le chiamate Tra pochi giorni il trasferimento al Centro Australia in attesa delle sede definitiva al Maffucci

Tutto pronto per il trasferimento della sede del 118 di Avellino. Tra pochi giorni, la Centrale lascia i locali del pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino per spostarsi nell'ex Centro Australia. Ma si tratta di una allocazione temporanea, in attesa che siano conclusi i lavori di riqualificazione dell’ex ospedale Maffucci di Contrada Pennini. Il grande plesso ospedaliero infatti è stato ceduto in comodato d’uso gratuito all’Asl per 50 anni. Nel frattempo il Centro Australia, che è di competenza dell'Asl, ospiterà la centrale operativa dell'emergenza.

L'obiettivo è ottimizzare il lavoro anche grazie al nuovo sistema di smistamento delle ambulanze che è stato dottato dalla dirigente Rosaria Bruno. Un sistema basato su diversi algoritmi clinico-assistenziali per migliorare l’efficacia delle cure di urgenza che definisce tempi e modalità delle cure non appena arriva la chiamata al 118, in modo da inviare sul posto l'equipe medico infermieristica più attrezzata e aderente alle necessità del paziente. Il direttore generale dell’Asl di Avellino, Mario Nicola Ferrante, ha sottoscritto la delibera per autorizzare la procedura che s’è resa necessaria per «uniformare il processo decisionale degli infermieri del servizio di Emergenza-Urgenza dell’Asl di Avellino secondo le linee guida internazionali» al fine «di ridurre lamortalità precoce, le morti potenzialmente prevedibili, gli esiti invalidanti a lungo e breve termine, le complicanze» ma anche per «il trasporto in sicurezza verso la struttura più idonea stabilizzando prioritariamente le funzioni vitali».