Ad Avellino cena di solidarietà per gli orfani di femminicidio Charity Dinner “Donna per amore, Donna da amare” il 7 marzo al Teatro Gesualdo

Solidarietà, musica e food. Martedì 7 marzo il Foyer del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino si trasforma in un ristorante, per raccogliere fondi da destinare agli orfani di femminicidio. La Charity Dinner, “Donna per amore, Donna da amare”, che vedrà 100 ospiti, porta la firma dell’Associazione Edela, presieduta da Roberta Beolchi, con il patrocinio del Comune di Avellino, ideata e organizzata da Carbot Communication, che ha curato oltre che tutti gli aspetti organizzativi. Edela è un’associazione no profit che opera su tutto il territorio nazionale, a tutela e sostegno degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie. Dopo diversi anni di studi, incontri diretti con i bambini, orfani maggiorenni e nonni, è maturata la convinzione di scendere in campo per dare un concreto e diretto supporto a quanti si ritrovano privi di alcuna garanzia circa il proprio quotidiano e soprattutto circa il futuro.

Nella serata presentata dai giornalisti Annarita De Feo e Amedeo Picariello, sarà proiettato il cortometraggio girato dall’attrice Rosalia Porcaro, sulla violenza di genere. Un evento speciale in cui verrà presentato il progetto “Kamp’anello… suona la vita”, un gioiello ideato da Katia Solomita per aiutare i figli delle donne vittime di femminicidio, destinando loro parte dei proventi della vendita.

Spazio all’arte durante la Charity Dinner con l’esposizione delle opere, dedicate alla donna, di Paola Pesapane, artista per diletto e per passione, donna di grande sensibilità, che donerà due delle sue “creature” all’Associazione Edela.

“E’ la nostra prima tappa avellinese – dichiara Roberta Beolchi, presidente Associazione Edela-. E abbiamo scelto il meraviglioso teatro Carlo Gesualdo. Abbiamo avuto una risposta, oltre ogni aspettativa da Avellino, consenso di pubblico, siamo già al completo da giorni e sostegno da parte di Aziende Sponsor, Scuole e Associazioni. Un traguardo inaspettato, considerando che Avellino fino ad oggi ci conosceva poco. Questo è solo il primo passo di un percorso tutto campano di Edela, che vedrà molti momenti avellinesi”.

I graditi 100 ospiti contribuiranno a sostenere i numerosi progetti di Edela. A “deliziare” la serata, la cucina dell’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria”, partner dell’evento, con il coordinamento dello chef Luigi Vitello, presidente dell’Associazione Cuochi di Avellino. A coadiuvare nella preparazione dei piatti sarà Mirko Balzano, l’enfant prodige della cucina gourmet, già miglior chef emergente “Sud2013”, che firmerà il primo piatto del menù della cena. Partner della serata anche l’AIS Campania, con la presenza di 4 sommelier.