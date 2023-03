Rifiuti sul Raccordo, Spagnuolo: "Qui tra due mesi il Giro, niente figuracce" Il sindaco di Atripalda scrive all'Anas chiedendo provvedimenti per riportare decoro nelle piazzole

Continua ad esserci di tutto sulle piazzole di sosta del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Rifiuti di ogni genere ma anche carcasse di animali morti.

Proliferano i “furbetti del sacchetto”, che possono agire indisturbati. I sindaci dei comuni attraversati dal Raccordo, puntualmente, hanno chiesto interventi drastici all'Anas per mettere fine a questo scempio fototrappole, telecamere di videosorveglianza ma niente, il problema resta lì da anni, irrisolto.

Il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo è stanco di questa situazione: “E' una vecchia storia di inciviltà, è inimmaginabile che oggi con il porta a porta spinto in quasi tutti i comuni ci sia ancora qualcuno che abbia questi abitudini indecorose. Io personalmente domani scriverò all'Anas e chiederò maggiori controlli anche con le telecamere perchè qui tra due mesi passerà il Giro d'Italia, arriveranno oltre duemila giornalisti che passeranno anche dal Raccordo e non possiamo permetterci queste figuracce".

"Non può essere questo il biglietto da visita dell'Irpinia - conclude Spagnuolo - qui abbiamo un paesaggio mozzafiato e non possiamo vanificarlo per colpa di quattro incivili che deturpano il territorio".