Sergio Melillo: "Dieci anni in cammino con te Papa Francesco" Invito alla preghiera per il pontefice da parte del vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia



“Camminare, edificare-costruire, confessare, la cosa non è così facile, nel camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci sono scosse, ci sono movimenti che non sono proprio movimenti del cammino: sono movimenti che ci tirano indietro.”

Riprende le parole di Papa Francesco, il vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo e lo fa con profonda ammirazione, invitando tutte le comunità a a pregare per il pontefice.

"Dieci anni in cammino con te Papa Francesco, in cammino per le strade del mondo: Chiesa che annuncia e testimonia la gioia del vangelo che vuole mostrare a tutti Gesù, volto misericordioso del Padre. A multos annos e guidaci trai flutti del nostro tempo inquieto! Grazie Santità."