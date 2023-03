"Via queste caldaie dalle nostre case, avviamo noi la transizione energetica" Singolare mostra di Legambiente per dire no agli impianti vetusti e che inquinano

In piazza Libertà Legambiente porta la mostra “Museo delle caldaie”, un modo singolare e ironico per affrontare il tema della transizione energetica anche ad Avellino.

“Quelle che abbiamo nelle nostre case sono autentici pezzi da museo, dobbiamo progressivamente liberarcene - dichiara Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania - è necessario e urgente non solo per contrastare l’emergenza climatica, ma anche per aiutare le famiglie a ridurre i costi in bolletta e il sistema Paese ad essere più indipendente dal gas”.

Le fa eco Antonio Di Gisi, presidente Legambiente Avellino. “Auspichiamo un intervento da parte del Comune di Avellino che vada a regolamentare l’installazione di nuovi impianti e sulle sostituzioni degli impianti già presenti".

Anche il sindaco Festa ha visitato la mostra di Legambiente. "Abbiamo cominciato la transizione ecologica già qualche anno fa. In questa ultima fase, stiamo provvedendo ad efficientare altri edifici come, ad esempio, le scuole anche attraverso la sostituzione di caldaie obsolete con quelle a pompa di calore. In seguito, proveremo ad incentivare, culturalmente ed economicamente, la sostituzione delle caldaie anche nelle abitazioni domestiche. Però abbiamo bisogno anche del Governo e ci auguriamo che arrivino i fondi”.