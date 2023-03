L'avvocato Biancamaria D'Agostino eletta nel Consiglio Nazionale Forense "Lavorerò con massimo impegno e dedizione nell'interesse ed a servizio della Classe Forense"

E' arrivata l'investitura ufficiale per l'avvcoato irpino Biancamaria D'Agostino per la nomina nel Consiglio Nazionale Forense. Ieri la proclamazione ufficiale. Ll'avvocato D'Agostino ha espresso soddisfazione per l'importante incarico:

"E' per me un onore, accompagnato da responsabilità ed impegno, la nomina a Consigliere dell' organismo di rappresentanza istituzionale dell' Avvocatura Italiana. Ringrazio il COA di Avellino, presieduto dall'avvocato Antonio Barra, che il 29 dicembre 2022, ha votato all'unanimità con straordinaria determinazione un rappresentante del proprio prestigioso Ordine Forense. Ringrazio tutti gli amici e i colleghi che hanno creduto in questo risultato importante per il Foro di Avellino ed hanno contribuito fattivamente alla sua realizzazione. Lavorero' con massimo impegno e dedizione nell' interesse ed a servizio della Classe Forense, in sinergia costante con il COA di Avellino, presieduto dall'amico avvocato Fabio Benigni e soprattutto mi impegnerò affinché l'avvocatura possa riacquistare appieno quel ruolo di primaria importanza sociale e politica che le compete e possa esprimere al meglio la propria funzione sociale, al pari della Magistratura".