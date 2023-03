Metro leggera pronta a partire, Festa: "Traguardo storico" Il sindaco: "Completati gli interventi di nostra competenza, la palla passa alla Regione"

"Tutto pronto per la messa in esercizio della metropolitana leggera. Abbiamo completato con successo tutte le verifiche sulla funzionalità e la sicurezza e quindi siamo pronti a partire con i passeggeri a bordo". Lo scrive su facebook il sindaco Gianluca Festa.

"L’impegno è stato mantenuto: questa Amministrazione ha portato a conclusione un’altra delle storiche incompiute che aveva ereditato. Ma ha anche scongiurato il serio rischio, più volte paventato dall’Unione europea, di dover restituire tutti i finanziamenti ottenuti, mandando di fatto il Comune in default.

Abbiamo completato tutti gli interventi di nostra competenza. Ora la Regione può autorizzare la partenza di un sistema di trasporto a basso impatto ambientale che ci aiuterà anche sul delicato fronte del contrasto all’inquinamento atmosferico. E’ davvero una giornata storica per la nostra città. Abbiamo raggiunto un altro importante traguardo".