Mattarella Invitalia alla Ema: "Aree interne, esempio di sviluppo e occupazione" In Campania circa 3 miliardi di euro di investimenti attivati e oltre 55.000 posti di lavoro

"Siamo in una eccellenza, in una realtà produttiva che ha saputo dimostrare, che si può creare sviluppo, occupazione, anche nelle aree periferiche, tipicamente mono attrattive per gli investitori."

Lo ha detto a Morra De Sanctis il numero uno di Invitalia Bernardo Mattarella

"In Campania, in totale sono stati sottoscritti oltre a questo altri 92 per circa tre miliardi di euro di investimenti attivati e oltre 55.000 posti di lavoro interessati.

Si può continuare ad essere come Invitalia, una infrastruttura strategica, fondamentale, per lo sviluppo del Paese."

E sul capitolo IIA Mattarella ha tatto questa considerazione

"Su Industria Italiana Autobus, noi lavoriamo ogni giorno. Siamo sempre presenti sul dossier, con le istituzioni che stanno gestendo il tema. Noi con attenzione, da azionisti ma anche gestori di politiche pubbliche, con un'attenzione rivolta ai lavoratori e alle lavoratrici, insomma a tutte le parti sociali coinvolte."

I dati diffusi a Morra De Sanctis

Elenco Cds finanziati localizzati in Camania anche se multiregionali

Avellino 9. Investimenti, 315.215.215 Agevolazioni concesse 166.587.511.Occupati 5.200

Benevento 4. Investimenti 121.006.050. Agevolazioni concesse 58.177.213. Occupati 881.

Caserta 17. Investimenti 632.532.867. Agevolazioni concesse 384.869.709. Occupati 5.504.

Napoli 28. Investimenti 949.765.704. Agevolazioni concesse 467.655.831. Occupati 13.987.

Salerno 23. Investimenti 694.941.472. Agevolazioni concesse 403.001.589. Occupati 9.599.

Multiregionale 12. Investimenti 552.211.768. Agevolazioni concesse 228.941.538. Occupati 20.083.

Totale 93. Investimenti 3.265.673.077. Agevolazioni concesse 1.709.233.391. Occupati 55.164.