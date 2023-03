"Il Centro Flipper apre grazie all’impegno del Movimento Cinque Stelle" La nota del consigliere regionale Vincenzo Ciampi

"A rivedere le cronache di questi anni, c’è una costante: l’impegno del Movimento Cinque Stelle perché si arrivasse all’apertura del centro Flipper di rione Parco. Così in una nota il consigliere regionale Vincenzo Ciampi.

Più volte vandalizzato, destinatario di fondi che negli anni sono stati sprecati, è stato finalmente inaugurato ieri dal ministro dell’Interno dopo una lunga procedura alla quale il Movimento non è stato mai estraneo. Innanzitutto per l’impegno dell’allora sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia che ne ha seguito tutta la procedura per l’affidamento alle Fiamme Oro, per questo il questore di Avellino, Maurizio Terrazzi ha voluto citarlo nei saluti introduttivi della manifestazione, Sibilia a sua volta ha ringraziato il ministro dell'Interno e il capo della Polizia per aver onorato la città con quest'opera.



Un'opera che oggi parte anche grazie al lavoro nel corso dell’attività della giunta Ciampi che nelle linee programmatiche aveva messo lo sport al centro della rivitalizzazione di tutti i rioni e aveva puntato anche all’apertura del Flipper.

Oggi si arriva ad un risultato non scontato. In una città in cui sono ancora troppo pochi gli impianti sportivi pubblici (molti dei quali senza manutenzione) e dove il disagio giovanile richiede un surplus d’impegno proprio attraverso l’attività sportiva".