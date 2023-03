Galleria Monte Pergola, Anas: Fase 1 terminerà nella primavera 2024 Subito un rallentamento nei primi mesi dell'anno

L’avanzamento dei lavori all’interno della galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” (uno dei più imponenti interventi di manutenzione dell’intera rete viaria nazionale, per un investimento complessivo di 48 milioni di euro) ha subito un rallentamento nei primi mesi dell’anno in corso.

Rispetto a ciò, Anas ha già diffidato l’impresa ad adempiere ai propri obblighi contrattuali con specifico Ordine di Servizio, sollecitandola ad incrementare le attività con uomini e mezzi per adoperarsi al fine di recuperare tali ritardi. Allo stato attuale le attività procedono, con previsione dell'ultimazione della Fase in corso (cosiddetta ‘Fase 1’) stimata entro la primavera del 2024.