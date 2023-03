Partorisce in auto mentre arriva al Moscati, Luigi nasce nel park dell'ospedale La storia a lieto fine ad Avellino

Partorisce in auto nel parcheggio dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino. È successo nel cuore della notte Il neonato è stato subito soccorso dai medici del reparto di Emergenza diretto da Antonino Maffei, allertati dal padre. Storia a lieto fine per Carmen, una giovane donna di Taurano, che l'altra notte attorno alle 4, ha partorito il piccolo Luigi sul sedile posteriore dell'auto del marito Vincenzo. La giovane donna è stata aiutata dalla mamma, partita con loro da Taurano, che si è improvvisata ostetrica, nel parcheggio seminterrato dell'Azienda ospedaliera Moscati. La famiglia si stava recando nell'ospedale del capoluogo proprio per dare alla luce il bambino. Il padre del piccolo, Vincenzo Scibelli, è entrato nel pronto soccorso dell'ospedale di Avellino, chiedendo aiuto ai sanitari. In quel momento, il neonato era sul sedile posteriore dell'auto con il cordone ombelicale ancora attaccato. Fortunatamente tutto è andato per il meglio.