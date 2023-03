Autismo, il comune di Monteforte Irpino adotta il Bollino Blu Nel comune irpino percorsi di formazione per aiutare le famiglie

Il progetto “Adotta il Bollino Blu” è stato ideato dalla dottoressa Mariana Berardinetti e promosso dall’Associazione Autismo Campania in collaborazione con il M.I.D. Il “BOLLINO BLU” è un percorso informativo che permette a esercenti, gestori di pubblici esercizi, uffici pubblici, ecc. di conoscere l’approccio migliore a favore di clienti con esigenze particolari, piccoli accorgimenti che possano rendere maggiormente fruibili i loro locali e i loro servizi a famiglie con autismo.

"Una grande sfida educativa, umana e di inclusione alimentata dalla consapevolezza verso la diversità che prende linfa vitale dai volontari che sostengono l’iniziativa e dalle aziende dei territori che decideranno di adottarlo - afferma Salvatore Cimmino presidente dell’associazione Autismo Campania Onlus - il bollino blu individua punti di rispetto e di accoglienza nei confronti delle persone autistiche. Ringrazio l’amico Giovanni Esposito coordinatore del M.I.D Regione Campania per la sua disponibilità e aiuto"

Le fasi di informazione destinate agli operatori del commercio, artigiani e dei servizi rivolti al pubblico saranno coordinate da professionisti (pedagogisti, psicologi, ecc.). L’ associazione Autismo Campania metterà a disposizione la propria rete di relazioni e il supporto necessario per l’organizzazione di eventi di promozione e formazione destinati a organismi di rappresentanza territoriali, a esercizi pubblici e imprenditori, ma anche alle pubbliche amministrazioni interessate ad accogliere il “Bollino Blu”, simbolo di una delicatezza e di un’apertura alle esigenze delle persone autistiche e delle loro famiglie.

A completamento del percorso informativo, i partecipanti riceveranno il “BOLLINO BLU” e potranno esporlo all’ingresso dei loro esercizi e uffici, a testimonianza dell’attenzione alle diverse esigenze delle persone autistiche e delle loro famiglie.

L’esposizione del Bollino Blu potrà avvenire solo a conclusione del percorso di informazione e senza alcuna spesa a carico dell’esercente oppure degli uffici pubblici che aderiranno all’iniziativa ideata e realizzata su tutto il territorio nazionale dalla dottoressa Mariana Berardinetti.

Il mio auspicio, conclude Salvatore Cimmino, presidente dell’associazione Autismo Campania che tale nobile iniziativa venga accolta da tutti gli esercenti, imprenditori, uffici pubblici, etc del territorio Campano, in particolare dall’amministrazione Afragolese, città in cui l’Associazione ha sede legale, Giovanni Esposito in conclusione aggiunge_ auspico che presto anche altri comuni possano aderire a quest’ importante iniziativa.

L’adozione del “Bollino Blu”, da parte di quest’ultimi sarà segno di enorme sensibilità, accoglienza e vicinanza nei confronti di chi vive semplici atti quotidiani della vita con difficoltà.