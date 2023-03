Asl Avellino, nuove assunzioni: reclutati in 187 tra medici e specialisti Nuove assunzioni ad Avellino

L'ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, al fine di rafforzare le attività e i servizi al cittadino e implementare una risposta adeguata ai bisogni di salute delle persone, ha svolto in questi mesi un'intensa attività per il reclutamento di nuovo personale, tra medici, personale sanitario e amministrativo.

Dall'inizio del mandato il Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante ha lavorato incessantemente per potenziare l'organico sia presso i Presidi Ospedalieri che sul territorio, reclutando tra personale dipendente e convenzionato 300 nuove unità.

Dal mese di agosto 2022 ad oggi, sono state assunte 187 unità di personale dipendente a tempo indeterminato. Nell’ambito della Specialistica ambulatoriale, inoltre, l'Azienda Sanitaria Locale ha disposto il reclutamento di 65 specialisti ambulatoriali nelle branche di: Allergologia, Biologia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Foniatria, Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Igiene e Medicina Preventiva, Medicina del lavoro, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Pediatria, Psicologia, Radiologia, Scienza dell'Alimentazione, Urologia, Veterinaria (Area A e Area B).

Sul territorio, infine, sono stati inseriti 33 medici del ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelte, 13 medici del ruolo unico di Assistenza Primaria ad attività oraria, 1 Pediatra di libera scelta, 1 medico di Emergenza territoriale 118.

Complessivamente, in circa 7 mesi l'Azienda ha reclutato 300 figure professionali, tra personale sanitario e amministrativo, che consentiranno di dare nuovo slancio alle attività

aziendali andando a implementare servizi ospedalieri e territoriali a beneficio dell'intera collettività.