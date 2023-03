"La maledizione dei Potter", un film per aiutare i bambini vittime del terremoto L'iniziativa aiuterà l'Unicef a sostenere la campagna di solidarietà per i bambini terremotati

L’Associazione Ricreativa Culturale Puck Teatre’ in collaborazione con Zia Lidia Social Club vi invita all’ evento solidale organizzato a sostegno dell’UNICEF per i bambini e i ragazzi vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Martedì 28 marzo 2023 alle ore 18:00 al Moviplex di Mercogliano sarà proiettato il cortometraggio fan made “La Maledizione dei Potter”, in condivisione con A.Re.ci Studio e Proteatro, che ha portato sul grande schermo circa 60 giovanissimi interpreti e da cui nasce l’omonimo progetto sociale.

“La Maledizione dei Potter” si avvale delle arti del cinema e del teatro per diffondere cultura, bellezza e “magia” in case famiglia, case rifugio, centri di accoglienza e in tutti quei luoghi in cui le forze oscure hanno preso il sopravvento.

Acquistando un biglietto in pre-vendita su www.movieplexmercogliano.it o direttamente al botteghino del Movieplex il giorno 28 marzo 2023 contribuirete alla causa. "Uniamo le forze ed evochiamo un unico PATRONUS per liberare il mondo dai dissennatori!"