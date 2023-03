Violenza sulle donne, "posto occupato" in Comune per le vittime di femminicidi Presentata l'iniziativa nella sala consiliare di Avellino

Uno dei posti dell'aula consiliare di Palazzo di Città da oggi sarà occupato simbolicamente da tutte le donne vittime di femminicidio.

Il Comune di Avellino aderisce così a una campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema, per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sul fenomeno.

“Insieme alle associazioni che operano sul territorio - spiega l'assessore Marianna Mazza - ci impegniamo a dire 'no' alla violenza in ogni sua forma e ad attuare concretamente un percorso di tutela".

Le fa eco Ilaria Perrelli, presidente della Consulta regionale Pari Opportunità. "Con il Comune di Avellino avvieremo una campagna nelle scuole per educare ai sentimenti e alle relazioni. I femminicidi sono, purtroppo, in aumento ma in Campania, ad oggi, i dati fortunatamente non sono allarmanti".

"Tuttavia - prosegue - bisogna riprendere un lavoro sui centri antiviolenza e sulle strutture presenti sul territorio che possono essere messe a disposizione a sostegno delle vittime, che spesso non denunciano perché prive di autonomia economica. Su questo viene incontro la legge regionale sulla parità salariale e l'occupazione femminile che prevede incentivi alle imprese per assumere a tempo indeterminato le donne vittime di violenza”.