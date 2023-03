Metro leggera ad Avellino, l'annuncio dell'Air: ecco quando parte il servizio Ultimate tutte le verifiche, c'è l'ok del Ministero e della Regione

Metro leggera, utenti a bordo a partire dal 3 aprile. Ultimate tutte le verifiche, ottenuto il nullaosta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e l’ok da parte della Regione Campania, AIR Campania informa che lunedì partirà la prima corsa.

Definito dall’azienda regionale di trasporto pubblico locale anche il programma d’esercizio sperimentale, che prevede corse dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 16.55.

Quindici le fermate lungo il percorso di 11 km: Stazione Ferroviaria, via Francesco Tedesco, via Circumvallazione, Piazza Kennedy, Via Guarini, Piazza Aldo Moro, via Colombo, Piazza Cavour, via Nobile, via Roma, corso Europa, Piazza Libertà, via Nappi, corso Umberto I, via Francesco Tedesco. Il prezzo del biglietto sarà quello della corsa urbana: 1,20 euro.

«Grazie all’impegno della Regione Campania e alla collaborazione istituzionale tra AIR e Amministrazione Comunale, la città di Avellino si appresta a vivere un altro momento storico. Lunedì partirà la prima corsa della metro leggera, un progetto del Comune nato venti anni fa e che ora grazie anche al lavoro di AIR Campania e dei suoi tecnici si concretizza. Da tempo erano stati ottemperati gli adempimenti di natura tecnica e burocratica di nostra competenza, ma abbiamo dovuto attendere le verifiche sul materiale rotabile e sulle infrastrutture. Ora facciamo parlare i fatti e dal 3 aprile si parte», ha commentato l’amministratore unico del gruppo AIR, Anthony Acconcia.