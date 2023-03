Avellino, lunedì parte la metro: "Già al lavoro per ampliare il percorso" L'assessore Buondonno: puntiamo ad arrivare con le fermate a Mercogliano e Atripalda

Entrerà in funzione lunedì tre aprile la metro leggera di Avellino, il servizio urbano di trasporto pubblico alimentato elettricamente. “Un successo che sigla l’ottimo lavoro di questa amministrazione – spiega l’assessore Emma Buondonno -. Siamo soddisfatti di quanto realizzato, grazie al pieno impegno di uffici tecnici e amministratori di Comune e Air. Ora ci attendono sei mesi essenziali per testare la reale efficacia del servizio. Saranno i cittadini a dirci se e quanto questo servizio è utile. Insomma, monitoreremo l’utilizzo del servizio.”.

Si lavora per allungare il percorso

“Intanto – anticipa l’assessore Buondonno – siamo già al lavoro per ampliare il percorso ad Atripalda e Mercogliano così da rendere davvero efficace il servizio nell’area urbana allargata. Insomma, siamo davvero soddisfatti per essere riusciti a completare quella che in città è passata alla storia come l’eterna incompiuta. Una opera attesa da oltre venti anni e che, finalmente, vede la luce”.



Il progetto di venti anni fa

Il progetto del comune di Avellino risale a venti anni fa dopo l'acquisizione dei fondi europei che con il trascorrere degli anni rischiavano di essere restituiti. La nuova linea ecosostenibile percorrerà un anello di undici chilometri con quindici fermate lungo il percorso che attraverserà le principali arterie cittadine dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 16:55. Il costo della corsa è di un 1,20 euro.

Acconcia: ci siamo

"Grazie all'impegno della regione Campania e alla collaborazione istituzionale tra Air e comune di Avellino -commenta Acconcia- la città si appresta a vivere un momento storico. Da tempo -sottolinea l'amministratore di Air Campania- erano stati conclusi gli adempimenti tecnico-burocratici di nostra competenza, ma abbiamo dovuto attendere le verifiche sul materiale rotabile e sulle infrastrutture".

Esercizio sperimentale per sei mesi

. “L’esercizio, - spiega l’assessore della giunta Festa – per ora è sperimentale. Durerà sei mesi la fase di osservazione. In programma le fermate lungo il percorso di 11 km saranno: Stazione Ferroviaria, via Francesco Tedesco, via Circumvallazione, Piazza Kennedy, Via Guarini, Piazza Aldo Moro, via Colombo, Piazza Cavour, via Nobile, via Roma, corso Europa, Piazza Libertà, via Nappi, corso Umberto I, via Francesco Tedesco. Il prezzo del biglietto sarà quello della corsa urbana: 1,20 euro.

Affidamento temporaneo gestione all'Air

La metro leggera di Avellino conclude un lungo percorso tecnico burocratico, che attendeva dalla fine dello scorso anno il disco verde. Con la sottoscrizione del contratto si è completato a dicembre il passaggio di consegne della Metro leggera da parte del Comune di Avellino all’azienda regionale di Trasporto pubblico locale. AIR Campania in questi mesi aveva già provveduto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di sua competenza con la nomina del direttore d’esercizio nella persona dell’ingegnere Luigi Di Mattina, l’adeguamento del deposito di Torrette di Mercogliano e la formazione degli autisti.